В ближайшее время армия РФ, вероятно, готова совершать лишь ограниченные локальные нападения, - британская разведка
Армия РФ, вероятно, готова совершать лишь ограниченные локальные нападения, редко привлекая больше роты войск
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что частые взрывы в тылу российских линий фронта, по всей видимости, нагружают логистику и авиабазы России на юге.
В последнее время россияне редко привлекают большую часть войска для наступления, поэтому армия РФ, вероятно, готова совершать лишь ограниченные локальные нападения.
Кроме того, в разведке добавляют, что на прошлой неделе произошли минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта. На Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окраинам города Бахмут, но еще не ворвались в населенный пункт. Россия не прилагала больших усилий для наступления в запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись
- 20 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что РФ в Херсонской области планирует перенести псевдорефередум , потому что "Донбасс еще не готов". По мнению чиновника, россияне не готовы и не могут провести что-либо похожее на референдум. "Россияне сегодня говорят, что необходимо проводить его одновременно с "Л/ДНР", а там еще не готовы. Я думаю, что будет четвертый перенос этого шоу", - подытожил Соболевский.
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