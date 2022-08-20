В ближайшее время армия РФ, вероятно, готова совершать лишь ограниченные локальные нападения, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что частые взрывы в тылу российских линий фронта, по всей видимости, нагружают логистику и авиабазы России на юге.

В последнее время россияне редко привлекают большую часть войска для наступления, поэтому армия РФ, вероятно, готова совершать лишь ограниченные локальные нападения.

Кроме того, в разведке добавляют, что на прошлой неделе произошли минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта. На Донбассе после небольшого продвижения с начала августа российские войска подошли к окраинам города Бахмут, но еще не ворвались в населенный пункт. Россия не прилагала больших усилий для наступления в запорожском или харьковском направлениях. На юго-западе ни украинские, ни российские силы не продвинулись

20 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что РФ в Херсонской области планирует перенести псевдорефередум , потому что "Донбасс еще не готов". По мнению чиновника, россияне не готовы и не могут провести что-либо похожее на референдум. "Россияне сегодня говорят, что необходимо проводить его одновременно с "Л/ДНР", а там еще не готовы. Я думаю, что будет четвертый перенос этого шоу", - подытожил Соболевский.

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