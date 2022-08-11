В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Конечно, у противника есть желание захватить Николаев и Кривой Рог, и не просто Николаев, а город в его административных границах. Мы видим, что враг всегда привязывается не к конкретно каким-то городам, а именно к регионам, чтобы потом на этих территориях делать свои квазиобразования", - отметил полковник СБУ.



Роман Костенко объяснил, что таким образом, оккупируя целый регион, потом россияне там решают сделать референдум и присоединить территории к РФ, поэтому для них и важно захватывать регионы.



"Противнику идти прямо на Николаев есть смысл только тогда, когда будут захвачены территории полностью с северными частями области, с Южноукраинском, где есть АЭС, и с другими городами в Одессу. Соответственно, если они пойдут, то будут пытаться взять регион полностью, а заходить в Николаев и битва за него будет в последний момент. Им было бы привлекательнее обойти и заблокировать областной центр", - отметил Костенко.



Полковник СБУ подчеркнул, что в Николаевской области достаточно наших сил и средств, а у противника ситуация не очень хорошая, в связи с тем, что ВСУ держат под огневым контролем и Новокаховскую дамбу, и Антоновский мост.



"10 августа начала поражаться Новокаховская дамба, где теперь немного уменьшена проходная возможность относительно Антоновского моста, то вообще он ограничен в эксплуатации. Россияне остаются на правом берегу с перспективой потерять пути подвоза боеприпасов. И для того, чтобы они не пошли дальше, нам нужно уничтожить их логистику, а затем разбираться с этим плацдармом на правом берегу, именно эта группировка на Херсонщине – единственное место, где на правом берегу есть враги, но у них ситуация не лучшая, и этим необходимо воспользоваться, если неоперативное окружение, то минимум отрезать противнику пути снабжения, чтобы ему нужно было отсюда выходить", - прокомментировал Костенко.

9 августа в Херсонской области российский десантно-штурмовой взвод пытался наступать в направлении Лозового, но ВСУ отразили удар и враг отступления

11 августа ОК "Юг" сообщило, что авиация ВСУ нанесла 6 ударов по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины.

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