В библиотеку Германии прибыла украинская детская литература
Украинская детская литература появилась в библиотеках немецких городов Филлингена-Швенингена и Фрайбурга
Об этом информирует пресс-служба инициативы " Украинским детям - украинскую книгу ".
"Теперь украинцы, вынужденно здесь проживающие, смогут читать качественную литературу на украинском", - пишет прессслужба.
Германия помогла с доставкой детских книг на украинский язык благодаря сотрудничеству с волонтерами.
Желающих принять участие в благотворительной акции "Украинским детям – украинскую книгу" приглашают к сотрудничеству.
Продолжением акции стала инициатива "Украинским защитникам – украинская книга", которая стартовала 17 февраля этого года. Ее цель – пополнять современной украинской литературой библиотечные фонды медицинских учреждений, где лечатся и проходят реабилитацию воины. Первая партия из тысячи экземпляров книг уже поступила в госпитале.
- Напомним, министерство культуры ранее отчитывалось о начале процесса извлечения пропагандистской русской литературы из библиотек Украины.
- К ноябрю 2022 года из украинских библиотек изъяли более 10 млн. книг, написанных на русском языке.
- За 2022 год украинские дети в европейских странах получили около 600 тыс. книг благодаря благотворительной акции.
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