В библиотеку Германии прибыла украинская детская литература

Об этом информирует пресс-служба инициативы " Украинским детям - украинскую книгу ".

"Теперь украинцы, вынужденно здесь проживающие, смогут читать качественную литературу на украинском", - пишет прессслужба.

Германия помогла с доставкой детских книг на украинский язык благодаря сотрудничеству с волонтерами.

Желающих принять участие в благотворительной акции "Украинским детям – украинскую книгу" приглашают к сотрудничеству.

Продолжением акции стала инициатива "Украинским защитникам – украинская книга", которая стартовала 17 февраля этого года. Ее цель – пополнять современной украинской литературой библиотечные фонды медицинских учреждений, где лечатся и проходят реабилитацию воины. Первая партия из тысячи экземпляров книг уже поступила в госпитале.