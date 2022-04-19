В безопасные регионы Украины эвакуировали 48 жителей Северодонецка и Лисичанска, - Гайдай

Об этом сообщили в Луганской ОВА .



"Непростая ситуация с безопасностью, но жизнь каждого спасенного стоит усилий. 10 северодончан и 38 лисичан уже эвакуированы. Они направляются в другие области - туда, где безопасно", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, 19 апреля будут вывозить всех желающих. Людей ищут в самых отдаленных бомбоубежищах, сообщают им о возможности безопасно и бесплатно уехать. Одиноким пожилым людям оказывают помощь.



"Но бывают и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается. Эвакуируйтесь хотя бы ради детей!" – подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, Сергей Гайдай призвал немедленно эвакуироваться из Луганской области.

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