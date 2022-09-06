В Берлине запустили новое медиа для украинцев

Об этом сообщили инициаторы создания сайта.

Сайт создали беглецы от войны для беглецов от войны. На волне большой миграции украинские журналисты хотят наконец-то преодолеть многолетний информационный вакуум и рассказывать общине Берлина об актуальном и важном.

Семья "Амаль"

"Амаль" – это интернет-платформа с новостями на даре/фарсе, арабском и украинском языках. Это единственное медиа Германии, над которым вместе работают представители крупнейших групп беглецов от войн и вооруженных конфликтов. Более 20 журналистов из Сирии, Афганистана, Ирана и Украины рассказывают о политике, культуре и обществе в Берлине и Гамбурге, в частности, и в Германии в целом.

"Амаль" заботится, чтобы новоприбывшие из арабского мира, Афганистана, Ирана и Украины нашли что-то по душе, даже если их немецкий не на том уровне, чтобы читать Tagesspiegel или Berliner Zeitung. Каждый день, кроме выходных, на сайте публикуют актуальные для украинского общества в Берлине новости. Еженедельно – несколько крупных материалов или колонок по важным темам. Также все редакции "Амаль" сотрудничают с немецкоязычными медиа и регулярно предоставляют свои статьи о национальных общинах для местных СМИ.

С арабской "амаль" означает "надежда". После 6 лет плодотворной работы других редакций это название стало брендом. На фейсбуке у проекта более 190 тысяч подписчиков.

Украинская команда

"Амаль Берлин Украина", вероятно, одна из первых общественно-политических украиноязычных СМИ в Германии в новейшей истории. По случаю создания нового медиа для украинцев в Германии зарубежное общество поздравил министр МИД Дмитрий Кулеба.

Украинскую редакцию в Берлине начали строить Антон Дорох, Дарка Горова и Нана Морозова – журналисты из Киева и Донецка, вынужденные переехать в Берлин в результате российской войны в Украине. В скором времени презентуют еще одну украинскую редакцию во Франкфурте-на-Майне. Руководят проектом немецкие журналистки Корнелия и Юлия Герлах.

Амаль выходит при поддержке Евангельской церкви Германии (EKD), общенациональной медиакомпании GEP (Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik), а также многочисленных немецких фондов и общественных организаций.

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