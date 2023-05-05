Об этом пишет местное издание Berliner Morgenpost.

Кроме того, также запрещены "возгласы, которые в силу сложившейся ситуации могут быть расценены как одобрение или прославление войны в Украине".

"Такой запрет флага уже был в прошлом году. В свое время это вызвало немало критики с украинской стороны, в частности со стороны тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Согласно заявлению сенат хотел, чтобы память жертв Второй мировой войны не была омрачена возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине", – объясняет немецкое издание.

Аналогично аргументировала полиция в своем заявлении в пятницу. Там отметили, что "акт памяти и уважения этих мемориалов должен быть сохранен на фоне продолжающейся российско-украинской войны".