В Берлине запретили демонстрировать украинские и российские флаги у советских мемориалов 8 и 9 мая
Полиция Берлина запретила российские и украинские флаги вокруг советских мемориалов 8 и 9 мая. В эти дни чтят память погибших во Второй мировой войне
Об этом пишет местное издание Berliner Morgenpost.
Кроме того, также запрещены "возгласы, которые в силу сложившейся ситуации могут быть расценены как одобрение или прославление войны в Украине".
"Такой запрет флага уже был в прошлом году. В свое время это вызвало немало критики с украинской стороны, в частности со стороны тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Согласно заявлению сенат хотел, чтобы память жертв Второй мировой войны не была омрачена возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине", – объясняет немецкое издание.
Аналогично аргументировала полиция в своем заявлении в пятницу. Там отметили, что "акт памяти и уважения этих мемориалов должен быть сохранен на фоне продолжающейся российско-украинской войны".
- В Одессе заявили об усилении мер безопасности до 9 мая.
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