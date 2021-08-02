В Берлине задержали 600 человек в акциях против ограничений из-за пандемии
В столице Германии прошел масштабный митинг против коронавирусных ограничений
Об этом сообщает DW.
Несмотря на запрет проведения акций тысячи людей вышли на улицы. Различные группы протестующих держали плакаты с надписями "Конец диктатуры коронавируса", "Никаких тестов, никакой пандемии".
Над городом патрулировали вертолеты, демонстранты ходили небольшими группами, многие улицы были перекрыты. Протестующие пытались преодолевать забор, в отдельных случаях была применена физическая сила, сообщила полиция.
Во время акций протеста происходили стычки.
Вблизи Колонны победы, полицейские вывезли водометы и призвали участников разойтись. Большинство людей на площади Большая звезда разошлись добровольно.
Всего участие в протестах приняли около пяти тысяч человек
По данным правоохранителей, задержаны были около 600 человек. Несколько полицейских получили ранения.
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