В Берлине задержали 600 человек в акциях против ограничений из-за пандемии

Об этом сообщает DW.



Несмотря на запрет проведения акций тысячи людей вышли на улицы. Различные группы протестующих держали плакаты с надписями "Конец диктатуры коронавируса", "Никаких тестов, никакой пандемии".



Над городом патрулировали вертолеты, демонстранты ходили небольшими группами, многие улицы были перекрыты. Протестующие пытались преодолевать забор, в отдельных случаях была применена физическая сила, сообщила полиция.



Во время акций протеста происходили стычки.



Вблизи Колонны победы, полицейские вывезли водометы и призвали участников разойтись. Большинство людей на площади Большая звезда разошлись добровольно.



Всего участие в протестах приняли около пяти тысяч человек



По данным правоохранителей, задержаны были около 600 человек. Несколько полицейских получили ранения.

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