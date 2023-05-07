В Берлине все же разрешили российские флаги на 9 мая, местная полиция выступила против
Административный суд Берлина отменил запрет и на российские флаги во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, полиция выступила против
Об этом пишет rbb .
Снятие запрета на российские флаги и символику касается только мероприятий 8 и 9 мая.
Сообщается, что полиция обжаловала это решение в Высшем административном суде и ожидает скорейшего решения.
- 8 и 9 мая отмечается 78-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе. Чтобы обеспечить "достойное чествование памяти погибших воинов бывшей советской армии", берлинская полиция запретила российские и украинские флаги и песни вокруг советских мемориалов.
- 6 мая административный суд отменил решение полиции Берлина о запрете вывешивать украинские флаги на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер Хайде 8 и 9 мая.
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