Об этом в твиттере сообщила полиция Берлина.

Отмечают, что это произошло после того, как полиция подала жалобу на решение суда низшей инстанции о демонстрации флагов России в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. По словам правоохранительных органов, суд Берлина "признал обоснованной" эту жалобу.

"Вывешивание российских флагов и знаков различия, флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага остается запрещенным на указанных памятных местах", - говорится в сообщении.

Также решение Высшего административного суда Берлина цитирует издание Berliner Zeitung Там отмечают, что суд согласился с позицией полиции относительно того, что российские флаги "могут выражать готовность к применению насилия в связи с продолжающейся агрессивной войной против Украины".