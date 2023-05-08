В Берлине восстановили запрет на российские флаги 8 и 9 мая
В понедельник Высший административный суд Берлина снова запретил демонстрацию российских флагов в столице Германии в течение 8 и 9 мая
Об этом в твиттере сообщила полиция Берлина.
Отмечают, что это произошло после того, как полиция подала жалобу на решение суда низшей инстанции о демонстрации флагов России в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. По словам правоохранительных органов, суд Берлина "признал обоснованной" эту жалобу.
"Вывешивание российских флагов и знаков различия, флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага остается запрещенным на указанных памятных местах", - говорится в сообщении.
Также решение Высшего административного суда Берлина цитирует издание Berliner Zeitung Там отмечают, что суд согласился с позицией полиции относительно того, что российские флаги "могут выражать готовность к применению насилия в связи с продолжающейся агрессивной войной против Украины".
- 7 мая административный суд Берлина отменил запрет и на российские флаги во время памятных мер 8 и 9 мая полиция выступила против.
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