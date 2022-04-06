В Берлине тысячи человек легли под парламентом и потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть
В столице Германии прошел большой митинг в поддержку Украины, участники акции легли на землю перед Бундестагом, чтобы символически почтить память погибших в войне России против Украины
Об этом сообщает "Суспильне".
Также отмечается, что активисты потребовали ввести Германией эмбарго на российские газ, уголь и нефть.
- Недавно в Берлине арестовали двух мужчин, которые насмехались над украинскими беженцами и выкрикивали пророссийские лозунги
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