В Берлине тысячи человек легли под парламентом и потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть

Об этом сообщает "Суспильне".

Также отмечается, что активисты потребовали ввести Германией эмбарго на российские газ, уголь и нефть.

Недавно в Берлине арестовали двух мужчин, которые насмехались над украинскими беженцами и выкрикивали пророссийские лозунги

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