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В Берлине судят охранника нацистского концлагеря за причастность к 3,5 тыс. убийств, ему 100 лет

7 октября, 2021 четверг
20:26
Мир

В Берлине судят 100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен за участие в убийстве заключенных во время Второй мировой войны

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Independent.

Подсудимого зовут Йозеф. Ему был 21 год, когда он стал охранником.

Его признали годным, чтобы предстать перед судом, несмотря на возраст, хотя заседания ограничены двумя с половиной часами в день.

Мужчине объявили обвинения по 3 518 эпизодами. Его обвиняют в содействии убийствам, а также в содействии "созданию опасных для жизни условий в лагере".

Среди преступлений, которые ему инкриминируют - расстрел советских военнопленных и убийство других людей с помощью газа.

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Германия
концлагерь
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