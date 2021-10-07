В Берлине судят охранника нацистского концлагеря за причастность к 3,5 тыс. убийств, ему 100 лет
В Берлине судят 100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен за участие в убийстве заключенных во время Второй мировой войны
Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Independent.
Подсудимого зовут Йозеф. Ему был 21 год, когда он стал охранником.
Его признали годным, чтобы предстать перед судом, несмотря на возраст, хотя заседания ограничены двумя с половиной часами в день.
Мужчине объявили обвинения по 3 518 эпизодами. Его обвиняют в содействии убийствам, а также в содействии "созданию опасных для жизни условий в лагере".
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