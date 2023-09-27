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В Берлине создадут тысячи дополнительных мест для украинских беженцев

27 сентября, 2023 среда
12:12
Мир

До конца года власти Берлина планируют увеличить количество мест для беженцев в бывших аэропортах Тегель и Темпельхоф, а также в гостиницах и общежитиях

Об этом сообщает sueddeutsche.de со ссылкой на решение Сената.

"Ситуация серьезная. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда дело доходит до размещения беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно выросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать", – отметил мэр Кай Вегнер.

Утвержденные планы предполагают создание около 5500 дополнительных мест. Из них 1500 мест будут арендованы для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечат убежище для 400-600 человек.

В бывшем аэропорту Тегель планируется разместить вдвое больше беженцев, добавив в 3600 мест еще 3000. Дополнительно будут обустроены от 300 до 400 мест в бывшем доме для стройматериалов и до 200 мест – в палаточном городке на территории бывшей психбольницы в районе.

"Мы находимся под давлением, потому что цифры последних нескольких дней и недель значительно растут, так что нам приходится прибегать к мерам, которых никто из нас не хотел бы, - сказал Вегнер. - Для меня, как для мэра, важно, чтобы все люди , которые приезжают в наш город, получили крышу над головой.

Однако, как отмечают чиновники, массовое размещение беженцев должно быть лишь временным решением. Основной целью остается интеграция этих личностей.

Что известно об украинских беженцах в ЕС

В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.

По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.

20 июня уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.

15 сентября министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".

19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для убежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Впоследствии Греция и Эстония тоже присоединились.

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беженцы из Украины
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