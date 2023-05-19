Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что водители применили насилие против активистов климатической группы "Последнее поколение" в пятницу утром.

По информации полиции, активисты "Последнего поколения" утром перекрыли движение транспорта всего в одиннадцати местах в Берлине. От климатических демонстраций пострадали главные дороги, ведущие в город, Мюллерштрассе, Франкфуртская аллея и дамба Темпельхофер.

На автобане А100 четверо активистов приклеили себя скотчем к дороге, а двое – к автомобилю, заблокировав левую и правую полосы движения, при этом средняя полоса была свободной. На месте происшествия присутствовала полиция. Демонстранты из группы также приклеили свои руки к улице Мюллерштрассе.

Издание добавляет, что активисты "Последнего поколения" протестовали в Берлине в 14 местах, требуя усиления политических мер против изменения климата. По мнению климатической группы, блокады были намеренно направлены на то, чтобы воспрепятствовать праздничному движению из города.

Известно также, что группа "Последнее поколение", основанная в конце 2021 года, впервые заблокировала подъездные пути к автомагистралям в Берлине 24 января 2022 года. После этого, с перерывами, такие блокировки происходили почти каждый день, равно как и протесты в музеях, на стадионах, у нефтепроводов и в аэропортах.

Активисты призывают к ограничению скорости до 100 км/ч на немецких автобанах и постоянному билету в 9 евро для автобусов и поездов в качестве немедленных мер против надвигающегося "климатического коллапса".