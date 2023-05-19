В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
В Берлине группа климатических активистов "Последнее поколение" заблокировала ряд дорог, однако у некоторых водителей терпение лопнуло и они силой оттеснили протестующих
Об этом сообщает Tagesschau.
Отмечается, что водители применили насилие против активистов климатической группы "Последнее поколение" в пятницу утром.
По информации полиции, активисты "Последнего поколения" утром перекрыли движение транспорта всего в одиннадцати местах в Берлине. От климатических демонстраций пострадали главные дороги, ведущие в город, Мюллерштрассе, Франкфуртская аллея и дамба Темпельхофер.
На автобане А100 четверо активистов приклеили себя скотчем к дороге, а двое – к автомобилю, заблокировав левую и правую полосы движения, при этом средняя полоса была свободной. На месте происшествия присутствовала полиция. Демонстранты из группы также приклеили свои руки к улице Мюллерштрассе.
Издание добавляет, что активисты "Последнего поколения" протестовали в Берлине в 14 местах, требуя усиления политических мер против изменения климата. По мнению климатической группы, блокады были намеренно направлены на то, чтобы воспрепятствовать праздничному движению из города.
Известно также, что группа "Последнее поколение", основанная в конце 2021 года, впервые заблокировала подъездные пути к автомагистралям в Берлине 24 января 2022 года. После этого, с перерывами, такие блокировки происходили почти каждый день, равно как и протесты в музеях, на стадионах, у нефтепроводов и в аэропортах.
Активисты призывают к ограничению скорости до 100 км/ч на немецких автобанах и постоянному билету в 9 евро для автобусов и поездов в качестве немедленных мер против надвигающегося "климатического коллапса".
- 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
- 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Стог сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства.
- Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
- 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
- 5 ноября четыре итальянских экопротестующих в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
- В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
- 25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила , что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
- 10 января группа немецких лингвистов из города Марбург в федеральной земле Гессен назвала "неприемлемым словом" 2022 года (Unwort des Jahres, буквально - "не-слово") Klimaterroristen, прямо переводимое как "климатические террористы".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41
- Актуальное
- Важное