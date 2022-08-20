В Берлине пройдет Парад свободы ко Дню Независимости Украины
Сообщество украинцев Берлина организует 24 августа Парад свободы, который пройдет от Братшайдпляц до Бранденбургских ворот
Организация украинцев Vitsche Berlin призывает всех поддерживающих Украину принять участие в Параде свободы ко Дню Независимости Украины.
"В течение долгой истории Украины мы боролись за то, чтобы стать свободными. День Независимости – это особый день для каждого украинца/украинки и каждого, кто решил поддержать Украину, ведь это день восстановления независимости Украины. Мы хотим собраться и провести этот день с вами". Особенно в этом году очень важно показать миру, что мы сильны, едины и свободны. Мы хотим напомнить людям, что Россия вторглась в Украину как свободную, независимую страну. Поэтому мы пройдемся по улицам Берлина и покажем людям, что мы не сдадимся и никому не позволим забрать нашу независимость", – пишут организаторы парада.
Шествие начнется в 17:30 на Брайтшайдпляц. Украинцы планируют пройти по улицам Берлина вплоть до Бранденбургских ворот. Участники призывают приходить с плакатами и украинской символикой.
"Важно быть громким и собрать как можно больше людей", – призывают организаторы.
- В Киеве массовых мероприятий ко Дню независимости не будет: ограничатся выставкой уничтоженной российской техники и флешмобами.
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