В Берлине пройдет Парад свободы ко Дню Независимости Украины

Организация украинцев Vitsche Berlin призывает всех поддерживающих Украину принять участие в Параде свободы ко Дню Независимости Украины.

"В течение долгой истории Украины мы боролись за то, чтобы стать свободными. День Независимости – это особый день для каждого украинца/украинки и каждого, кто решил поддержать Украину, ведь это день восстановления независимости Украины. Мы хотим собраться и провести этот день с вами". Особенно в этом году очень важно показать миру, что мы сильны, едины и свободны. Мы хотим напомнить людям, что Россия вторглась в Украину как свободную, независимую страну. Поэтому мы пройдемся по улицам Берлина и покажем людям, что мы не сдадимся и никому не позволим забрать нашу независимость", – пишут организаторы парада.

Шествие начнется в 17:30 на Брайтшайдпляц. Украинцы планируют пройти по улицам Берлина вплоть до Бранденбургских ворот. Участники призывают приходить с плакатами и украинской символикой.

"Важно быть громким и собрать как можно больше людей", – призывают организаторы.

В Киеве массовых мероприятий ко Дню независимости не будет: ограничатся выставкой уничтоженной российской техники и флешмобами.

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