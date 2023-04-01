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В Берлине против украинцев зафиксировано в 2,5 больше преступлений, чем против других групп

1 апреля, 2023 суббота
09:19
Мир

Согласно статистике правоохранителей, в столице Германии на украинцев совершают больше нападений, чем на представителей других национальностей. За последний год было зафиксировано 3250 преступлений

Об этом сообщил Альянс украинских организаций.

Отмечается, что по просьбе ведомства депутат от партии "Зеленых" Катрин Вален запросила статистику нападений на украинцев в Берлине, которые были совершены с 24 февраля 2022 года.

Согласно полученным данным, нападения с телесными повреждениями против выходцев из Украины происходят в 2,5 раза чаще, чем против других групп населения столицы Германии.

Больше всего таких инцидентов зарегистрировано в районах Митте (640) и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (484). При этом в Альянсе отметили, что правоохранители не предоставили данные, были ли такие нападения политически мотивированы, хотя у полиции должна быть эта информация.

"Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Альянс Украинских Организаций будет оказывать и дальше давление на политические учреждения в Берлине и Германии для обеспечения большей безопасности в отношении людей из Украины, расследования этих случаев и их предупреждения в будущем", - отметили в Альянсе украинских организаций.

Полиция установила личность подозреваемого в около 1200 из 3250 зарегистрированных случаев. В большей степени это были телесные повреждения (575), угрозы (187) и оскорбления (86). 23 расследование привели к судебному делу.

  • 27 марта стало известно, что правительство Германии запускает платформу, которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства ФРГ по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса.
  • 30 марта правительство Германии согласилось выделить дополнительные 12 миллиардов евро на долгосрочную военную поддержку Украины – из них €3,2 млрд в 2023 году.
Криминал
Германия
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