Об этом сообщил Альянс украинских организаций.

Отмечается, что по просьбе ведомства депутат от партии "Зеленых" Катрин Вален запросила статистику нападений на украинцев в Берлине, которые были совершены с 24 февраля 2022 года.

Согласно полученным данным, нападения с телесными повреждениями против выходцев из Украины происходят в 2,5 раза чаще, чем против других групп населения столицы Германии.

Больше всего таких инцидентов зарегистрировано в районах Митте (640) и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (484). При этом в Альянсе отметили, что правоохранители не предоставили данные, были ли такие нападения политически мотивированы, хотя у полиции должна быть эта информация.

"Мы не знаем этого, но есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Альянс Украинских Организаций будет оказывать и дальше давление на политические учреждения в Берлине и Германии для обеспечения большей безопасности в отношении людей из Украины, расследования этих случаев и их предупреждения в будущем", - отметили в Альянсе украинских организаций.

Полиция установила личность подозреваемого в около 1200 из 3250 зарегистрированных случаев. В большей степени это были телесные повреждения (575), угрозы (187) и оскорбления (86). 23 расследование привели к судебному делу.