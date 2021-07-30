В Берлине произошла стрельба: пострадали четыре человека

Об этом сообщает Berliner Zeitung, передает "РБК-Украина".



Четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и позже они были госпитализированы в больницу.

В настоящее время продолжается масштабная операция полиции и пожарной части по поиску преступника.

Правоохранители в дальнейшем устанавливают подробности инцидента.