В Берлине произошла стрельба: пострадали четыре человека
В Берлине четыре человека пострадали в результате стрельбы
Об этом сообщает Berliner Zeitung, передает "РБК-Украина".
Четыре человека, среди которых трое мужчин и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь и позже они были госпитализированы в больницу.
В настоящее время продолжается масштабная операция полиции и пожарной части по поиску преступника.
Правоохранители в дальнейшем устанавливают подробности инцидента.
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