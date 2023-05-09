Об этом сообщают České noviny со ссылкой на заявление полиции Германии.

Сотрудники русского посольства посетили памятные места в районе монументов русских воинов в Берлине.

Члены делегации были освобождены от запрета на ношение флагов и другой символики в местах проведения торжественных действий, изданной властями Германии из-за опасений возможных столкновений.

В полиции заявили, что последователи кремлевского клуба "Ночные волки" приехали в Берлин из Чехии. Они пришли на демонстрации с флагами, чем нарушили действующий запрет.

Полиция вынудила их сдать флаги. Другие члены "Ночных волков" прибыли в Берлин из других частей Германии.