В Берлине полиция заставила пропутинских байкеров сдать русскую символику, которую они развернули, несмотря на запрет
Поклонники клуба "Ночные волки", имеющего тесные связи с Путиным, развернули в Берлине символику РФ, но полиция заставила ее свернуть и сдать
Об этом сообщают České noviny со ссылкой на заявление полиции Германии.
Сотрудники русского посольства посетили памятные места в районе монументов русских воинов в Берлине.
Члены делегации были освобождены от запрета на ношение флагов и другой символики в местах проведения торжественных действий, изданной властями Германии из-за опасений возможных столкновений.
В полиции заявили, что последователи кремлевского клуба "Ночные волки" приехали в Берлин из Чехии. Они пришли на демонстрации с флагами, чем нарушили действующий запрет.
Полиция вынудила их сдать флаги. Другие члены "Ночных волков" прибыли в Берлин из других частей Германии.
- Напомним, сначала в Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая.
- Позже административный суд Берлина упразднил запрет на демонстрацию украинских флагов. Также разрешили русские флаги, местная полиция выступила против.
- Тем не менее, Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 8 и 9 мая российских флагов и символики.
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