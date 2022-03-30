В Берлине полиция убрала флаг Украины, которым покрыли танк на монументе погибшим советским солдатам

Об этом сообщает DW.

Полицейские сняли украинское знамя с танка, который является частью мемориала погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам в центре Берлина. В полиции отметили, что не будут инициировать расследование, поскольку памятник не пострадал.

В Полиции отметили, что 29 марта подобный инцидент был зафиксирован у военного мемориала в Трептов-парке: неизвестные баллончики нарисовали на входе в парк звезды синего и желтого цвета. Было начато расследование, а городские власти Берлина заявили, что уберут граффити.

22 марта стало известно, что одессита Игоря Голода, работавшего в ресторане Rizzi в Баден-Бадене, уволили за его видеообращение к россиянам из-за войны РФ против Украины.

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