В Берлине полиция убрала флаг Украины, которым покрыли танк на монументе погибшим советским солдатам
Немецкая полиция сняла украинское знамя, которым покрыли танк на мемориале советским солдатам в Берлине
Об этом сообщает DW.
Полицейские сняли украинское знамя с танка, который является частью мемориала погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам в центре Берлина. В полиции отметили, что не будут инициировать расследование, поскольку памятник не пострадал.
В Полиции отметили, что 29 марта подобный инцидент был зафиксирован у военного мемориала в Трептов-парке: неизвестные баллончики нарисовали на входе в парк звезды синего и желтого цвета. Было начато расследование, а городские власти Берлина заявили, что уберут граффити.
- 22 марта стало известно, что одессита Игоря Голода, работавшего в ресторане Rizzi в Баден-Бадене, уволили за его видеообращение к россиянам из-за войны РФ против Украины.
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