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В Берлине полиция убрала флаг Украины, которым покрыли танк на монументе погибшим советским солдатам

30 мартa, 2022 среда
12:45
Мир

Немецкая полиция сняла украинское знамя, которым покрыли танк на мемориале советским солдатам в Берлине

Об этом сообщает DW.

Полицейские сняли украинское знамя с танка, который является частью мемориала погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам в центре Берлина. В полиции отметили, что не будут инициировать расследование, поскольку памятник не пострадал.

В Полиции отметили, что 29 марта подобный инцидент был зафиксирован у военного мемориала в Трептов-парке: неизвестные баллончики нарисовали на входе в парк звезды синего и желтого цвета. Было начато расследование, а городские власти Берлина заявили, что уберут граффити.

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Германия
Вторая мировая война
полиция
война с Россией
флаг Украины
мемориал
советские памятники
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