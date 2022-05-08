В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне
Во время возложения цветов к мемориалу погибшим во Второй мировой войне в столице Германии полиция отобрала у участников акции украинскую символику
Об этом сообщает DW .
Инцидент произошел сегодня, 8 мая, когда посол Украины в Германии Андрей Мельник возлагал венок к мемориалу погибших воинов в берлинском Тиргартене. У памятника собралось несколько сотен человек. Одни скандировали: "Мельник уходи!" - другие перебивали их украинскими песнями.
Многие присутствующие были одеты в желто-синих цветах. Один из мужчин раздавал на мероприятии нарисованные на бумаге украинские флаги, полиция их отняла и отвела активиста в сторону.
Группа людей растянула большой флаг Украины у монумента, однако полиция потребовала свернуть его. Когда полицейским показалось, что активисты делают это слишком медленно, они сами свернули полотнище.
6 мая власти Берлина запретили 8 и 9 мая во время посещения мемориальных комплексов демонстрировать украинские и российские флаги.
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7 мая посол в Германии Андрей Мельник назвал запрет на использование флагов и символики Украины 8-9 мая в Берлине пощечиной украинскому народу.
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