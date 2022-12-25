В Берлине полицейские водолазы обыскали канал по делу "ограбления века" в Дрездене
Полицейские водолазы обыскали в воскресенье участок канала в Берлине в поисках улик, связанных с похищением в 2019 году десятков бесценных драгоценностей из музея "Зеленый свод" в Дрездене
Об этом сообщило издание DPA .
Стало известно, что около 20 полицейских водолазов со всей страны обследовали 150-метровый участок канала Ландвер на юго-востоке Берлина под руководством полиции Дрездена.
"Мероприятия займут некоторое время", - заявили в полиции Дрездена, не предоставив подробностей.
- Напомним, 25 ноября 2019 года из музея "Зеленый свод" в Дрездене были украдены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.
- Позже в сети было опубликовано видео о моменте ограбления музея "Зеленый свод" в Дрездене.
- 17 декабря 2022 стало известно, что, по данным полиции и прокуратуры, немецкие следователи нашли значительную часть драгоценностей , похищенных из музея "Зеленый свод" в Дрездене три года назад во время так называемого ограбления века.
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