В Берлине полицейские водолазы обыскали канал по делу "ограбления века" в Дрездене

Об этом сообщило издание DPA .

Стало известно, что около 20 полицейских водолазов со всей страны обследовали 150-метровый участок канала Ландвер на юго-востоке Берлина под руководством полиции Дрездена.

"Мероприятия займут некоторое время", - заявили в полиции Дрездена, не предоставив подробностей.

Напомним, 25 ноября 2019 года из музея "Зеленый свод" в Дрездене были украдены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.

Позже в сети было опубликовано видео о моменте ограбления музея "Зеленый свод" в Дрездене.

17 декабря 2022 стало известно, что, по данным полиции и прокуратуры, немецкие следователи нашли значительную часть драгоценностей , похищенных из музея "Зеленый свод" в Дрездене три года назад во время так называемого ограбления века.