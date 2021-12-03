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В Берлине показали фильм о донецком застенке "Изоляция", снятый на основе книги Асеева

3 декабря, 2021 пятница
21:54
Культура

В посольстве Украины в Германии состоялся показ фильма о застенке "Изоляция" в Донецке, снятого на основе книги Станислава Асеева "Светлый Путь". История одного концлагеря"

Об этом сообщает Укринформ.

Показ фильма прошел в рамках информационной кампании "Изоляция: Must speak", которую в декабре 2020 года начало Министерство иностранных дел Украины, Украинский институт и Международный благотворительный фонд "Изоляция".

После показа фильма в посольстве прошла дискуссия, на которой, в частности, был автор книги, журналист, бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев. Он рассказал о важности огласки и правды о пытках в незаконных тюрьмах. По его словам, так можно добиться результата, потому что Кремль реагирует на публичность. Автор также презентовал свою книгу на немецком.

"Россия никогда не признает существование "Изоляции", но если это станет международной проблемой, когда об этом начнут говорить не только общественные активисты, но и лидеры государств, есть шанс, что Россия закроет "Изоляцию", тайно. Но это будет хорошо", - сказал Асеев.

На показе присутствовал еще один бывший узник "Изоляции" - ученый, президент Центра религиозных наук Игорь Козловский. Он также отметил важность публичности и отметил, что вопрос незаконного содержания людей в подобных тюрьмах нужно поднимать на международном уровне.

"Мои пытки прекратились после того, как американский посол заявил, что меня нужно спасти, когда мое имя стало известно в мире, когда Папа Франциск написал письмо Путину", - подчеркнул Козловский.

О том, что в Германии и вообще на Западе мало людей знает о ситуации на Востоке Украины, сказал депутат немецкого Бундестага от Партии "зеленых" Робин Вагенер. Однако он заверил, что будущее федеральное правительство ФРГ будет поддерживать территориальную целостность Украины и при любом удобном случае поднимать подобные вопросы с российской властью.

  • Напомним, в декабре 2020 года Станислав Асеев представил книгу "Светлый Путь". История одного концлагеря", в которой рассказал о своем плене у российских оккупантов на Донбассе в застенке "Изоляция".
  • Эта книга вошла в краткий список номинантов конкурса "Книга года BBC - Эсеистика - 2021", который был опубликован 3 декабря.
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