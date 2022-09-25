В Берлине побили мировой рекорд в марафоне
Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с мировым рекордом
Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики .
Кипчоге преодолел дистанцию за 2 часа 1 мин и 9 сек и побил собственный мировой рекорд. Предыдущее достижение было установлено тоже в Берлине и составляло 2:01.39.
37-летний кениец выиграл Берлинский марафон в четвертый раз в карьере и повторил успех эфиопа Гайле Гебресилассие.
Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне 2016 и 2020 годов и чемпионом мира-2003 на дистанции 5000 м.
Легкая атлетика
Берлинский марафон
Берлин, Германия
25 сентября
42,2 км
1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2:01.09
2. Марк Корир (Кения) – 2:05:58
3. Деме Таду Абате (Эфиопия) – 02:06:28
- 25 июля шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис победил на чемпионате мира с результатом 6,21 м и побил собственный мировой рекорд .
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