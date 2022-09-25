Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики .

Кипчоге преодолел дистанцию за 2 часа 1 мин и 9 сек и побил собственный мировой рекорд. Предыдущее достижение было установлено тоже в Берлине и составляло 2:01.39.

37-летний кениец выиграл Берлинский марафон в четвертый раз в карьере и повторил успех эфиопа Гайле Гебресилассие.

Кипчоге является двукратным олимпийским чемпионом в марафоне 2016 и 2020 годов и чемпионом мира-2003 на дистанции 5000 м.

Легкая атлетика

Берлинский марафон

Берлин, Германия

25 сентября

42,2 км

1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2:01.09

2. Марк Корир (Кения) – 2:05:58

3. Деме Таду Абате (Эфиопия) – 02:06:28

25 июля шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис победил на чемпионате мира с результатом 6,21 м и побил собственный мировой рекорд .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb