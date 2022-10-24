В Берлине открыли украинско-германский экономический форум
Сегодня 24 октября в Берлине премьер-министр Украины открыл вместе с канцлером Олафом Шольцем украино-германский экономический форум
Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Во время выступления сосредоточил внимание на перспективах, которые откроются для европейского бизнеса в процессе реализации Плана обновления Украины", - написал Шмыгаль.
Сообщается, что во время визита в Берлин Шмыгаль вместе с канцлером Олафом Шольцем открыл украинско-германский экономический форум.
На мероприятии обсуждали военно-промышленный комплекс, реализуемый благодаря трансферту европейских и мировых технологий в этой области, привлечение инвестиций в конструкторские разработки и построение производств. Также поднимались вопросы энергетики и цифровые технологии, ведь Украина может превратиться в цифровой хаб азиатского и европейского магистрального трафика.
"У нас есть значительный потенциал для поставки "чистой" энергии и крупнейших в Европе газохранилищ.
Green Deal – видим себя климатически модернизированным государством. Европейские инвестиции в чистое украинское производство – это шаг к реализации "зеленого перехода", - добавил Шмыгаль.
Кроме того, обсудили аграрный сектор, инвестиционный потенциал которого, по меньшей мере, $34 млрд.
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