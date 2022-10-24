В Берлине открыли украинско-германский экономический форум

Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время выступления сосредоточил внимание на перспективах, которые откроются для европейского бизнеса в процессе реализации Плана обновления Украины", - написал Шмыгаль.

Сообщается, что во время визита в Берлин Шмыгаль вместе с канцлером Олафом Шольцем открыл украинско-германский экономический форум.

На мероприятии обсуждали военно-промышленный комплекс, реализуемый благодаря трансферту европейских и мировых технологий в этой области, привлечение инвестиций в конструкторские разработки и построение производств. Также поднимались вопросы энергетики и цифровые технологии, ведь Украина может превратиться в цифровой хаб азиатского и европейского магистрального трафика.

"У нас есть значительный потенциал для поставки "чистой" энергии и крупнейших в Европе газохранилищ.

Green Deal – видим себя климатически модернизированным государством. Европейские инвестиции в чистое украинское производство – это шаг к реализации "зеленого перехода", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, обсудили аграрный сектор, инвестиционный потенциал которого, по меньшей мере, $34 млрд.

20 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил в неуклонной поддержке и поставке современной техники для ПВО.

22 октября Шольц заявил, что Мир должен помочь Украине не только оградиться от РФ, но и отстроиться. Он считает важным не только "очень конкретно" определить, что нужно сделать, куда нужно вложить инвестиции, как можно организовать восстановление, но и подумать и о том, как в течение многих лет мировое общество сможет финансировать такое восстановление.

22 октября стало известно, что Германия не поставляет в Украину танки западного образца, в том числе потому, что власти учитывают мнение граждан, которые не согласны с политикой санкций и поставками оружия.

На 22 октября известно, что главы Минобороны и МИД и Германии требуют от министра финансов увеличить военную помощь Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры.

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