Об этом сообщает издание "Амаль Берлин Украина".

Odesaplatz расположена в городском округе Лихтенберг, в районе Тресковалле, на перекрестке улиц Эренфельштрассе и Рейнштайнштрассе возле музея Карлсхорст – особняка, где в 1945 году была подписана капитуляция нацистской Германии.

На площади установили "знак солидарности", а название "Одеса" написано с одной "s". В районной администрации отметили, что для топонима решили взять транскрипцию именно с украинского, а не русского языка.

В торжественном открытии знака приняли участие руководство города и района, а также представители украинской диаспоры. Во время открытия площади выступила солистка электро-этногруппы Mavka. Ирина Лазер переехала в Берлин вместе с дочерью из-за войны России. Музыкант поблагодарила немцев за помощь, гостеприимство и внимание.

С инициативой назвать площадь в честь украинского города Одесса выступило районное управление Лихтенберга. Мэр района Михаэль Грюнст считает, что такой шаг является проявлением солидарности с украинским народом.

"Как и многие украинские города, охваченные боевыми действиями, Одесса страдает от российской захватнической войны. Мы чтим память жертв этой жестокой войны и демонстрируем нашу солидарность с украинским народом", – сказал Михаэль Грюнст.

Решение назвать площадь в честь Одессы местные власти приняли 16 августа 2022 года.

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