Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Sensitive Content привлекает внимание мира к разрушению библиотек в Украине, которое произошло в результате полномасштабной войны России.

Выставка "Разрушенная библиотека" в Берлине содержит мебель из разрушенных библиотек нашей страны. Впервые экспозиция была представлена на Лондонской книжной ярмарке в рамках национального стенда Украины.

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

Художественными кураторами выставки являются писательница и художница Дария Била и дизайнер София Гупаловская.

Экспозиция продлится до 8 октября в Staatsbibliothek в Берлине.

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины