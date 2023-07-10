В Берлине открылась выставка Sensiive Content, привлекающая внимание к разрушению украинских библиотек
В Государственной библиотеке Берлина состоялось открытие выставки Sensitive Content, на которой представлена мебель из разрушенных библиотек Украины
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
Sensitive Content привлекает внимание мира к разрушению библиотек в Украине, которое произошло в результате полномасштабной войны России.
Выставка "Разрушенная библиотека" в Берлине содержит мебель из разрушенных библиотек нашей страны. Впервые экспозиция была представлена на Лондонской книжной ярмарке в рамках национального стенда Украины.
Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины
Художественными кураторами выставки являются писательница и художница Дария Била и дизайнер София Гупаловская.
Экспозиция продлится до 8 октября в Staatsbibliothek в Берлине.
Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины
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