В Берлине откроют выставку, посвященную войне в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Украины.

Экспозицию можно осмотреть с 7 по 15 мая, 12:00-20:00, без выходных. Вход свободный.

"На выставке покажут работы современных украинских художников – Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Игоря Гусева, Антона Логова, Гамлета Зинковского, Kinder Album и других", - говорится в сообщении.

В Минкультуры сообщили, что выставку дополнят последние репортажные кадры Макса Левина по эвакуации Ирпеня и серия снимков "Мариуполь" Евгения Малолетки. После Берлина экспозицию будут демонстрировать в Париже, Риме и Амстердаме.

В Италии в широком прокате стартовала комедия "Коза Ностра", которую снимали в Карпатах.

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