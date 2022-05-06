В Берлине откроют выставку, посвященную войне в Украине
В берлинском артцентре откроют выставку "Захваченный дом" (The Captured House) о войне в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Украины.
Экспозицию можно осмотреть с 7 по 15 мая, 12:00-20:00, без выходных. Вход свободный.
"На выставке покажут работы современных украинских художников – Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Игоря Гусева, Антона Логова, Гамлета Зинковского, Kinder Album и других", - говорится в сообщении.
В Минкультуры сообщили, что выставку дополнят последние репортажные кадры Макса Левина по эвакуации Ирпеня и серия снимков "Мариуполь" Евгения Малолетки. После Берлина экспозицию будут демонстрировать в Париже, Риме и Амстердаме.
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