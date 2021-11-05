В Берлине нашли мертвым российского дипломата, СМИ говорят – "сотрудник ФСБ"

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel .



В Spiegel отмечают, что труп обнаружили полицейские у посольства в Берлине 19 октября примерно в 7:20 утра. Однако о смерти дипломата стало известно только сейчас.



Предполагается, что он упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте.



Spiegel пишет, что согласно списку дипломатов мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако сотрудники германских служб безопасности подозревали, что он работает во внутренней секретной службе ФСБ РФ.



В издании отмечают, что умерший был связан с офицером Второй службы ФСБ, который, в частности, отвечает за борьбу с терроризмом. Сотрудники европейских спецслужб подозревают дипломата в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа 2019 года в Берлине.



Отмечают, что после того, как обнаружили тело российского дипломата, посольство не дало разрешения на вскрытие. Из-за наличия у умершего дипломатического статуса прокурор не смог расследовать обстоятельства смерти мужчины.



Тело дипломата было доставлено в Россию. Комментировать произошедшее посольство РФ отказалось.

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