В Берлине нашли мертвым российского дипломата, СМИ говорят – "сотрудник ФСБ"
В Берлине 19 октября был найден дипломат российского посольства, который мог сотрудничать со спецслужбами РФ
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel .
В Spiegel отмечают, что труп обнаружили полицейские у посольства в Берлине 19 октября примерно в 7:20 утра. Однако о смерти дипломата стало известно только сейчас.
Предполагается, что он упал с верхнего этажа комплекса посольства в районе Митте.
Spiegel пишет, что согласно списку дипломатов мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако сотрудники германских служб безопасности подозревали, что он работает во внутренней секретной службе ФСБ РФ.
В издании отмечают, что умерший был связан с офицером Второй службы ФСБ, который, в частности, отвечает за борьбу с терроризмом. Сотрудники европейских спецслужб подозревают дипломата в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого 23 августа 2019 года в Берлине.
Отмечают, что после того, как обнаружили тело российского дипломата, посольство не дало разрешения на вскрытие. Из-за наличия у умершего дипломатического статуса прокурор не смог расследовать обстоятельства смерти мужчины.
Тело дипломата было доставлено в Россию. Комментировать произошедшее посольство РФ отказалось.
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