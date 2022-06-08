В Берлине автомобиль въехал в толпу, один человек погиб, по меньшей мере восемь пострадавших
В столице Германии автомобиль въехал в толпу на площади, в результате чего один человек погиб и восемь человек получили ранения
Об этом сообщает Bild .
По информации полиции, автомобиль въехал в толпу на площади Брайтшайдплац. Один человек погиб, по данным пожарной охраны, еще восемь человек пострадали. На месте аварии приземлился спасательный вертолет.
Водитель серебристого Renault Twingo задержан. Детали инцидента до сих пор неясны. Место аварии оцепили тяжело вооруженные полицейские, последствия ДТП ликвидируют 60 спасателей.
По информации Bild, инцидент произошел на перекрестке Ранкештрассе и Тауэнциенштрассе – на площади Брайтшайдплац, где в декабре 2016 года террорист въехал на грузовике в рождественскую ярмарку. Тогда жертвами стали 12 человек, еще около 50 получили ранения.
- 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине.
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