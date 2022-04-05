В Берлине арестовали двух мужчин, которые насмехались над украинскими беженцами и выкрикивали пророссийские лозунги

Об этом сообщает The National.



Отмечают, что у мужчин российское происхождение. Один из них носил на пиджаке знак победы в цветах русского флага. Младший арестован, он находится под стражей в Баварии, а другого отпустили.



Правоохранители начали уголовное производство.



По данным полиции, около 900 человек в воскресенье 3 апреля приняли участие в акции в поддержку русскоязычных в Германии и требовали защиты от дискриминации. Кортеж состоял из 450 автомобилей. Водитель транспортного средства с буквой "Z" в поддержку Кремля задержан.



Разрешенная демонстрация вызвала возмущение посла Украины в Германии Андрея Мельника, раскритиковавшего мэра Берлина и полицию за то, что они разрешили "позорный" ход в "день, когда были обнаружены массовые убийства мирного населения в Буче".



Мэр Берлина Франциска Гиффай сказала, что понимает "злость", но настаивает на свободе собраний.



Спикер министерства внутренних дел прокомментировал эту ситуацию так: "Эту войну не следует импортировать в наше общество и не следует вести на спинах украинцев или россиян, которых много в Германии".

Напомним, 4 апреля министерство иностранных дел Германии приняло решение выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине.