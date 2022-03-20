В Берлине 16-летний сын нацгвардейцев собрал на благотворительном концерте 20 тыс. евро в помощь Украине
В Германии 16-летний парень, родители которого служат в Нацгвардии, собрал на благотворительном концерте 20 тысяч евро, которые пойдут на помощь Украине
Об этом сообщает МВД Украины.
Львовянин Егор Бахмут, являющийся учеником Государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой провел благотворительный концерт, во время которого было собрано 20 тыс. евро.
Его отец – военный хирург, мать также служит в Национальной гвардии. С началом полномасштабной агрессии против Украины юноша уехал в Германию, а его родители остались защищать родную землю.
Благотворительный концерт в Берлине организовало посольство Украины в ФРГ. На мероприятии присутствовали посол Украины в Германии Андрей Мельник и президент немецкого Красного креста Герда Хассельвельдт.
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