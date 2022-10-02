Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Хлань в эфире телемарафона.

По его словам, россияне стали расселяться в больницах и домах гражданских, поскольку считают опасным жить в админзданиях.

"Вчера как раз в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты, и многие рашисты остались под завалами. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору", - подчеркнул Сергей Хлань.

Вечером 30 сентября в Херсонской области ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 стоимостью около $16 млн.

2 октября они показали сбитие русского вертолета.

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