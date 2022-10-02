В Бериславе на Херсонщине ВСУ уничтожили штаб россиян в здании полиции, - депутат облсовета Хлань
В оккупированном Бериславе Херсонской области 1 октября украинские военные уничтожили российский штаб, под завалами остались захватчики
Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Хлань в эфире телемарафона.
По его словам, россияне стали расселяться в больницах и домах гражданских, поскольку считают опасным жить в админзданиях.
"Вчера как раз в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты, и многие рашисты остались под завалами. Поэтому они сейчас начинают свирепствовать и расселяться больше по частному сектору", - подчеркнул Сергей Хлань.
- Вечером 30 сентября в Херсонской области ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 стоимостью около $16 млн.
- 2 октября они показали сбитие русского вертолета.
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