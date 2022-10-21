Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Так, по имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти.

Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.

А еще подтверждено огненное поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.

По состоянию на 21 октября Вооруженные Силы Украины уволили 88 населенных пунктов Херсонской области.

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