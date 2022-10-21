В Бериславе на Херсонщине прекратили работу органы оккупационных властей, - Генштаб
В Херсонской области в Бериславе перестали функционировать все органы, с помощью которых оккупационные власти пытались контролировать ситуацию в городе
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Так, по имеющейся информации, в Бериславе Херсонской области, с 19 октября этого года, прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти.
Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами вместе с семьями и имуществом.
А еще подтверждено огненное поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.
- По состоянию на 21 октября Вооруженные Силы Украины уволили 88 населенных пунктов Херсонской области.
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