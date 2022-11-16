В Бериславе Херсонской области возобновили мобильную связь
В среду, 16 ноября, в деоккупированном Бериславе возобновили мобильную связь
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме .
Он рассказал, что горожане с сегодняшнего дня могут воспользоваться голосовой связью и присоединиться к сигналам 3G и 4G.
"Родные голоса в трубке – теперь реальность. Специалисты ежедневно работают над возобновлением мобильного покрытия на Херсонщине!" - пишет Янушевич.
- 16 ноября стало известно, что в освобожденный Херсон следуют более двух сотен "старлинков"
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