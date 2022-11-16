В Бериславе Херсонской области возобновили мобильную связь

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме .

Он рассказал, что горожане с сегодняшнего дня могут воспользоваться голосовой связью и присоединиться к сигналам 3G и 4G.

"Родные голоса в трубке – теперь реальность. Специалисты ежедневно работают над возобновлением мобильного покрытия на Херсонщине!" - пишет Янушевич.

16 ноября стало известно, что в освобожденный Херсон следуют более двух сотен "старлинков"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb