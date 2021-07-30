В Бердянске запрещают купаться из-за инфекции в морской воде
В Бердянске в пробах морской воды обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний
Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области.
По информации бердянского отдела Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения, в последние недели значительно ухудшилось качество воды Азовского моря в местах водопользования населения и отдыхающих по бактериологическим показателям.
Такая ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянска и отдыхающих.
Поэтому 29 июля начальник главного управления Госпродпотребслужбы Тимофей Вагис обратился к бердянскому городскому главе Валерию Баранову и главе Запорожской ОГА Александру Старуху о необходимости немедленно запретить водопользование и обеспечить соответствующее санитарное состояние береговой зоны пляжей "Пляж ДЗОСТ " Факел " ЧП " Курорты Приазовья " и пляж № 3 ООО "Днепр 2000".
Местных жителей и гостей города должны проинформировать об этой ситуации.
О запрете купания детей и работников оздоровительного заведения проинформировано руководство ДЗОСТ "Факел".
Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования в указанных местах.
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