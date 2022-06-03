Об этом сообщает Бердянский городской совет.

В мэрии также отметили, что у города все еще нет связи. "Оккупационные власти, взявшие за практику глушения сигнала украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, которые шли через Бердянск, пытаются переложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. Сегодня и в дальнейшем используется практика глушения мобильной связи при массовом переброске вражеских войск по территории или акваторией Бердянского порта", – заявили в горсовете.



Кроме того, сообщается, что украинские мобильные операторы официально заявляют о том, что причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельная блокировка сигнала средствами РЭБ.

В связи с взрывами, в мэрии призывали жителей быть осторожными, потому что в городе нет централизованного управления сиренами тревоги.

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