ГУР: в Бердянске 23 октября взорвали автомобиль с 4 представителями ФСБ

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"23 октября 2023 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделали представители украинского движения сопротивления на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую ФСБ "превратили в свой тайник".

Известно, что среди ликвидированных был российский военный, совершавший пытки украинских местных.

"После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новый гнездо", - добавили в разведке.

Сначала о подрыве автомобиля писал российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что взрыв произошел около 21:00 у дома по улице Мичурина.

По предварительным данным, бомба была заложена под сиденье водителя "копейки", на которой ездил военный. Он скончался на месте.

Впоследствии в так называемом следственном комитете РФ Запорожской области подтвердили гибель российского военного в Бердянске. Там отметили, что устанавливают обстоятельства инцидента и возбудили уголовное дело по факту "совершения террористического акта".

Оккупанты говорят, что под авто военнослужащего вооруженных сил России подложили самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало и авто взорвалось.