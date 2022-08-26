В Бердянске взорвали авто коллаборанта Александра Колесникова, он умер

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, оккупационной администрации и в российских пропагандистских СМИ.

Как рассказывают жители временно оккупированного города, подрыв произошел в переулке Матросова (возле ДОЦ "Дзержинец") в "милицейской" машине с синими номерами. От взрыва в автомобиле вылетели стекла, однако сама машина не загорелась.

Транспортное средство принадлежало Александру Колесникову - "заместителю руководителя ГАИ" оккупационной "полиции". Его госпитализировали в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Колесников умер.

Оккупационная администрация назвала подрыв авто "покушением киевского режима".

24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоголовы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб.

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