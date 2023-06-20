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В Бердянске военный пилот в отставке собирал данные о бывших коллегах, чтобы переманить их на сторону РФ

20 июня, 2023 вторник
15:13
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военному пилоту в отставке, который хотел переманить украинских на сторону врага

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предателем оказался военный пилот в отставке, житель временно оккупированного Бердянска.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он дистанционно связался с одним из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, с которым ранее учился в училище летчиков и предложил свою помощь в войне против Украины.

В СБУ установили, что мужчина готовил списки нынешних пилотов Воздушных сил ВСУ. Прежде всего, агрессора интересовали специалисты, имеющие практический опыт управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.

"По оперативным данным, эти сведения рашисты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу страны-агрессора. Для сбора персональных данных предатель обзванивал бывших сокурсников и в темную выспрашивал у них нужную информацию, в том числе дополнительные контактные данные, места проживания и несения службы", - сообщают в ведомстве.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины, добавляют в СБУ и сообщают о комплексных мерах для привлечения его к ответственности.

  • 19 июня в Донецкой области СБУ задержала еще одного коллаборанта, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом.
  • Также в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ІТ-компанию, пытавшуюся слить россиянам информацию из электронных систем прифронтовой ОВА.
СБУ
Запорожская область
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