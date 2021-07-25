В Бердянске во время движения загорелась маршрутка
В городе Бердянск Запорожской области автобус ГАЗ, следовавший по 17-му маршруту, загорелся на ходу. Никто не пострадал
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля 2021 года, около 11:00 на проспекте Западный в районе Вечного огня, отмечает PRO.berdyansk.
Предварительные причины возгорания неизвестны.
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