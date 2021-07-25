В Бердянске во время движения загорелась маршрутка

Об этом сообщает Еспресо.TV .



Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля 2021 года, около 11:00 на проспекте Западный в районе Вечного огня, отмечает PRO.berdyansk.



Предварительные причины возгорания неизвестны.



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