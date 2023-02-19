Об этом проинформировал Бердянский городской совет.

Отмечается, что местные жители сообщают о большом пожаре на Косе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Предварительно возгорание произошло на базе отдыха "Райский уголок".

"По предварительной информации, нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь", - отметили в горсовете.