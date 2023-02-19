В Бердянске, вероятно, горит база отдыха, обустроенная под госпиталь для военных РФ, - горсовет
Жители временно оккупированного Бердянска на Запорожье сообщают о пожаре на базе отдыха "Райский уголок", где, вероятно, захватчики обустроили госпиталь
Об этом проинформировал Бердянский городской совет.
Отмечается, что местные жители сообщают о большом пожаре на Косе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Предварительно возгорание произошло на базе отдыха "Райский уголок".
"По предварительной информации, нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь", - отметили в горсовете.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
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