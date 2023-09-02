В Бердянске слышали мощный взрыв

Об этом сообщают начальник Бердянской МВА Виктория Галицына и мэр Мелитополя Иван Федоров .

По словам начальницы, взрыв был настолько мощный, что его слышали в разных уголках временно оккупированного Бердянска.

"Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", – добавила Галицына.

Также Федоров подтвердил эту информацию и заявил, что в настоящее время уточняются детали.