В Бердянске слышали мощный взрыв
В субботу, 2 сентября, во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв
Об этом сообщают начальник Бердянской МВА Виктория Галицына и мэр Мелитополя Иван Федоров .
По словам начальницы, взрыв был настолько мощный, что его слышали в разных уголках временно оккупированного Бердянска.
"Информация уточняется. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ", – добавила Галицына.
Также Федоров подтвердил эту информацию и заявил, что в настоящее время уточняются детали.
- В России заявили, что в ночь на 2 сентября была совершена очередная атака морскими беспилотниками на Крымский мост.
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