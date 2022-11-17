Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Еспресо.

"Поехало туда очень много московских эмиссаров, пропагандистов, которые налаживают спортивные, общественные, молодежные клубы, движения. Многие российские журналисты приехали и занимаются созданием филиалов пропагандистских СМИ, зомбированием населения информационной войной против украинской армии, проукраинских голосов".

По словам военного, таких "инструкторов" в Запорожскую область приехало очень много, несмотря на контрнаступление ВСУ и то, что для них может произойти то же, что и в Херсоне. Они завозят методички, литературу, силой переводят образовательные учреждения в российскую программу. Также оккупанты пообещали учащимся школ, работающих по стандартам РФ, завершить учебный год без экзаменов и получат сертификаты или аттестаты.

17 ноября Генштаб сообщил, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области изъяли все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения.

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