В Бердянске российские пропагандисты создают молодежные движения и открывают филиалы своих каналов, - боец "Легиона Свободы" Денисов
В Запорожье прибыло много пропагандистов из РФ, которые создают общественные движения, открывают филиалы своих СМИ, учат детей по программе России
Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Еспресо.
"Поехало туда очень много московских эмиссаров, пропагандистов, которые налаживают спортивные, общественные, молодежные клубы, движения. Многие российские журналисты приехали и занимаются созданием филиалов пропагандистских СМИ, зомбированием населения информационной войной против украинской армии, проукраинских голосов".
По словам военного, таких "инструкторов" в Запорожскую область приехало очень много, несмотря на контрнаступление ВСУ и то, что для них может произойти то же, что и в Херсоне. Они завозят методички, литературу, силой переводят образовательные учреждения в российскую программу. Также оккупанты пообещали учащимся школ, работающих по стандартам РФ, завершить учебный год без экзаменов и получат сертификаты или аттестаты.
- 17 ноября Генштаб сообщил, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области изъяли все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения.
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