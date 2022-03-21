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Главная война с Россией В Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном, - глава Запорожской ОГА

В Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном, - глава Запорожской ОГА

21 мартa, 2022 понедельник
07:33

Российские оккупанты похитили пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна из Бердянского порта

Об этом во время телемарафона UA вместе сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух, цитирует Укринформ.

Он рассказал, что, по словам жителей Бердянска, в порту стояли пять кораблей. Некоторые из них были полностью загружены, что можно определить по таможенным документам. Некоторые были загружены частично.
Спустя несколько дней эти корабли исчезли из Бердянского порта.

"Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами. Там было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна", – сообщает Старух.
Также по его словам, вскоре должно стать известно, куда отправлены эти корабли.


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