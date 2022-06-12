В Бердянске раздавались взрывы, часть города без света
Утром 12 июня во временно оккупированном Бердянске было слышно три взрыва, часть города осталась без электроснабжения
Об этом информирует в телеграмме штаб Бердянского исполкома .
"В Бердянске под утро было слышно три взрыва, часть города без света. По предварительной информации – один взрыв – это повреждение одной из электрических подстанций. Масштабы повреждений уточняются", – говорится в сообщении.
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