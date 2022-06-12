Об этом информирует в телеграмме штаб Бердянского исполкома .

"В Бердянске под утро было слышно три взрыва, часть города без света. По предварительной информации – один взрыв – это повреждение одной из электрических подстанций. Масштабы повреждений уточняются", – говорится в сообщении.

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