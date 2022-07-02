Об этом информирует в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко .

"Подбитый большой десантный корабль "Саратов" россияне подняли со дна в Бердянском порту. Он перевозил технику кафиров. Украинские военные говорят, что затопили "Саратов" ударом оперативно-тактической ракеты", - прокомментировал журналист.

24 марта в захваченном россиянами порта Бердянска ВМС ВСУ уничтожили крупный десантный корабль РФ.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.

28 июня в порту временно оккупированного Бердянска прогремели два взрыва.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb