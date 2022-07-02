В Бердянске рашисты подняли затопленный украинскими военными корабль "Саратов"
В Бердянском порту Запорожской области российские оккупанты подняли большой десантный корабль "Саратов", который 24 марта пошел ко дну после обстрела украинских воинов
Об этом информирует в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко .
"Подбитый большой десантный корабль "Саратов" россияне подняли со дна в Бердянском порту. Он перевозил технику кафиров. Украинские военные говорят, что затопили "Саратов" ударом оперативно-тактической ракеты", - прокомментировал журналист.
- 24 марта в захваченном россиянами порта Бердянска ВМС ВСУ уничтожили крупный десантный корабль РФ.
- Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.
- 28 июня в порту временно оккупированного Бердянска прогремели два взрыва.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное