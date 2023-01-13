В Бердянске ради госпиталя для оккупантов закрыли детское отделение больницы
Российские оккупанты вынуждены создавать большее количество госпиталей из-за большого количества раненых военных
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Из-за роста потерь среди личного состава требуется увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья. В частности, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там теперь лечат российских военных", - рассказали в Центре нацсопротивления.
В ЦНС сообщили, что количество госпиталей, которые оккупанты разворачивают вместо гражданских больниц, увеличивается еженедельно.
В то же время гражданским в обслуживании отказывают.
- 11 января сообщалось, что в Бердянске россияне обустроили еще три госпиталя и вывозят своих убитых с оккупированных территорий в рефрижераторах.
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