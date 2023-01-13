Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Из-за роста потерь среди личного состава требуется увеличение военных госпиталей и на временно оккупированных районах Запорожья. В частности, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там теперь лечат российских военных", - рассказали в Центре нацсопротивления.

В ЦНС сообщили, что количество госпиталей, которые оккупанты разворачивают вместо гражданских больниц, увеличивается еженедельно.

В то же время гражданским в обслуживании отказывают.

11 января сообщалось, что в Бердянске россияне обустроили еще три госпиталя и вывозят своих убитых с оккупированных территорий в рефрижераторах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb