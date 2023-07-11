Об этом пишет Бердянская ГВА.

"В 16:30 бердянцы снова слышали взрывы - на этот раз их было около шести. Ждем информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.

О взрывах также сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"16:30. Бердянск. Серия взрывов с детонацией. Сегодня в Бердянске хлопает по полной", - пишет он.

Оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов обвинил в обстреле ВСУ и заявил, что якобы украинские воины обстреляли город ракетами Storm Shadow. По его словам, сработало российское ПВО.

В 17:17 Рогов заявил о еще одном ракетном ударе по Бердянску. Он отметил, что большинство ракет сбито над морем в районе Бердянского порта, но признал попадание в городе.

Через несколько минут представитель оккупационной администрации сообщил о серии взрывов в Токмаке. По его словам она осуществлена с применением РСЗО Хаймарс. Есть попадание.

Ранее Бердянская МВА сообщала о еще одном взрыве в 14:00.