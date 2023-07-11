В Бердянске и Токмаке на Запорожье произошла серия взрывов
Во вторник, 11 июля, во временно оккупированных Бердянске и Токмаке на Запорожье прозвучала серия взрывов с детонацией
Об этом пишет Бердянская ГВА.
"В 16:30 бердянцы снова слышали взрывы - на этот раз их было около шести. Ждем информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.
О взрывах также сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"16:30. Бердянск. Серия взрывов с детонацией. Сегодня в Бердянске хлопает по полной", - пишет он.
Оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов обвинил в обстреле ВСУ и заявил, что якобы украинские воины обстреляли город ракетами Storm Shadow. По его словам, сработало российское ПВО.
В 17:17 Рогов заявил о еще одном ракетном ударе по Бердянску. Он отметил, что большинство ракет сбито над морем в районе Бердянского порта, но признал попадание в городе.
Через несколько минут представитель оккупационной администрации сообщил о серии взрывов в Токмаке. По его словам она осуществлена с применением РСЗО Хаймарс. Есть попадание.
Ранее Бердянская МВА сообщала о еще одном взрыве в 14:00.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 11 июля вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.
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