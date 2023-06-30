Об этом пишет Бердянская городская военная администрация .

Отмечается, что в районе аэропорта "горит и детонирует", туда уже выехали кареты скорой помощи.

"11 взрывов прогремели в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.