В Бердянске прогремели 11 взрывов
В пятницу, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске прогремели 11 взрывов, в том числе в районе аэропорта
Об этом пишет Бердянская городская военная администрация .
Отмечается, что в районе аэропорта "горит и детонирует", туда уже выехали кареты скорой помощи.
"11 взрывов прогремели в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", - говорится в сообщении.
- В четверг, 22 июня, местные жители сообщили о пожаре на базе россиян в Азовском, возле временно оккупированного Бердянска.
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