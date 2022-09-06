В Бердянске раздался взрыв возле здания администрации: взорвался автомобиль с "комендантом" оккупированного города
Сегодня, 6 сентября, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Загорелся автомобиль так называемого коменданта города, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице
Об этом сообщил Бердянский городской совет в фейсбуке.
"В бердянских чатах местные сообщают о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями. Взрывы и стрельба в центре города продолжаются. В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции", - пишет Бердянский городской совет.
"По сообщению оккупантов сегодня, 6 августа, в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был взорван автомобиль "коменданта" города Артема Бардина. В результате подрыва, комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Взрывом повреждены также три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было", - пишет "Бердянск Сейчас".
Местные телеграм-каналы выложили видео с задымлением и стрельбой.
"Мелитополь, Токмак, Пришиб (Михайловский район), Каменка Днепровская, Бердянск. Во всех этих населенных пунктах идет прокаливание орков. Примечательно, что Бердянск - самая глубокая точка вражеского тыла. И прямо сейчас там очень жарко. В районе обменника возле исполкома был взорван и полностью сгорел автомобиль. В центре слышна стрельба. Рекомендуем находиться дома или в укрытии. Информацию уточняем", - пишет телеграм-канал Бердянск в оккупации .
Российская пропаганда сообщила, что во временно оккупированном Бердянске был взорван автомобиль так называемого коменданта города.
По неподтвержденной информации, в Бердянске взорвался микроавтобус с боеприпасами возле здания исполкома.
"Автомобиль с буквой "Z" находился в районе магазина "Алмаз" по ул. Университетской. Сейчас место оцеплено военными РФ. Жители временно оккупированного Бердянска пишут, что по меньшей мере, один россиянин погиб на месте", - говорится в сообщении телеграм-канала.
- Журналист Сергей Никитенко рассказал, что оккупанты запретили ввозить гуманитарные грузы в Херсонскую область с подконтрольной территории Украины.
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