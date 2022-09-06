В Бердянске раздался взрыв возле здания администрации: взорвался автомобиль с "комендантом" оккупированного города

Об этом сообщил Бердянский городской совет в фейсбуке.

"В бердянских чатах местные сообщают о взрыве. Ориентировочно в центральной части города, рядом с админзданиями. Взрывы и стрельба в центре города продолжаются. В центр поехали скорые и представители оккупационной полиции", - пишет Бердянский городской совет.

"По сообщению оккупантов сегодня, 6 августа, в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был взорван автомобиль "коменданта" города Артема Бардина. В результате подрыва, комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Взрывом повреждены также три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было", - пишет "Бердянск Сейчас".