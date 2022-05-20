В Бердянске предприниматели закупают товары из Крыма: оккупанты собирают с бизнесменов "дань"
Российские оккупанты собирают "дань" с предпринимателей в Бердянске, которые вынуждены покупать товары в Крыму
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"Предприниматели Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения. Подобная регистрация помогает местным коллаборантам собирать информацию о том, кто возвращается с товаром, и с кого после можно собирать дань", - говорится в отчете ОВА. .
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