В Бердянске предприниматели закупают товары из Крыма: оккупанты собирают с бизнесменов "дань"

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Предприниматели Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения. Подобная регистрация помогает местным коллаборантам собирать информацию о том, кто возвращается с товаром, и с кого после можно собирать дань", - говорится в отчете ОВА. .

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